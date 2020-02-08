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Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

08.02.2020 00:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:53

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

Aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

AYNI KAREDE POZ VERMİŞLERDİ

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
OO:Onlarin olduğu ne belli ?
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KABIZ MEMED.:ULA BU CEM , KANCA YA TAKTIĞINI GÖTÜRÜYOR. .
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SAKARYALI HATUN:Benim bir kedim bile yok!
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