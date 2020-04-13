Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan’ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor 2020, dün akşam birleşme partisi bölümüyle ekrana geldi. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan arasında ilginç anlar yaşandı.

YEMEK MASASINDA DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA

Survivor'da duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce muhteşem bir yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi. Survivor birleşme partisine aralarındaki aşk iddiaları ortaya atılan Sercan ve Nisa damga vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında samimi anlar yaşandı. Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirirken Nisa da Cemal Can'a yemek yedirdi.

BİRBİRLERİNE 5'ER PUAN VERDİ

Survivor klasiği haline gelen birleşme partisindeki şarkı yarışması sırasında ise aralarındaki yakınlaşmayla dikkatleri çeken Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı. Survivor'da sahne alan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi. İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.