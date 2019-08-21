Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinde boşanan oyuncu Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddia edildi. Çift, önceki gün arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir 19 Ağustos Pazartesi günü, Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı. Muhabbet sabah 04.00'e kadar sürdü. Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım 20 Ağustos Salı sabahı da arkadaşlarıyla havuz başında görüntülendiler. Demet Özdemir fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Kaan Yıldırım'a "Eyvah çektiler, ne yapacağız?" dedi.

APAR TOPAR KENDİ EVİNE GİTTİ

Demet Özdemir havuzdan çıkıp telefona sarılırken Kaan Yıldırım da habercileri fark edince şezlongdan kalkmadı. Bir süre sonra habercilerin gittiğini düşünen Kaan Yıldırım apar topar villadan çıkarak Gündoğan'daki evinin yolunu tuttu.

DEMET'İN ESKİ SEVGİLİSİYLE YAKIN ARKADAŞ

Öte yandan bu yakınlaşma kafaları karıştırdı. Çünkü Kaan Yıldırım, Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir'le de yakın arkadaş.