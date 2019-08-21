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Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım, arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini gören Özdemir'in panik olması ise dikkat çekti.

21.08.2019 10:05
Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinde boşanan oyuncu Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddia edildi. Çift, önceki gün arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

HAVUZ BAŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir 19 Ağustos Pazartesi günü, Özdemir'in Bodrum-Yalıkavak'taki villasında sohbete başladı. Muhabbet sabah 04.00'e kadar sürdü. Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım 20 Ağustos Salı sabahı da arkadaşlarıyla havuz başında görüntülendiler. Demet Özdemir fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Kaan Yıldırım'a "Eyvah çektiler, ne yapacağız?" dedi.

APAR TOPAR KENDİ EVİNE GİTTİ

Demet Özdemir havuzdan çıkıp telefona sarılırken Kaan Yıldırım da habercileri fark edince şezlongdan kalkmadı. Bir süre sonra habercilerin gittiğini düşünen Kaan Yıldırım apar topar villadan çıkarak Gündoğan'daki evinin yolunu tuttu.

DEMET'İN ESKİ SEVGİLİSİYLE YAKIN ARKADAŞ

Öte yandan bu yakınlaşma kafaları karıştırdı. Çünkü Kaan Yıldırım, Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir'le de yakın arkadaş.

Kaan Yıldırım ve Seçkin Özdemir

Demet Özdemir ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım kimdir?Demet Özdemir ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım kimdir?

Aşk yaşadıkları söylenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım Bodrum'da görüntülendi

Demet Özdemir, Bora Füzesi, Bodrum, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (6)
GERÇEKRAL: kalbini kıramadıklarımızın belini kırdılar(Can)
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ADINIZI YAZIN: KİM KİME DUM DUMA
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SUSKUN: Bu kızı da herkes ile ilişkisi var yaptılar. Daha geçen hafta Can Yaman ile ilişkisi var diye haber yaptınız. Havuzda sanatçı arkadaşı ile eğleniyor. İnsanların birlikte eğlenmesi için sevgili olması şart değil ki. . .
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JAKABO: way be nerden nereye flaş tv de ankara havası oynuyodu bu kız.
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ADANA: her daldan dala atlıyor boşanmış evli farketmeden yazık ediyor kendine
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YAKALAYIN: Kaçmasınlar
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