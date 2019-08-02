Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

İlişkileriyle örnek gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı iddia edildi.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aka, ayrılık sonrası Arnavutköy'de bulunan mekanların birinde yüzü tam görünmeyen bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Aka'nın görüntülendiği kadının oyuncu Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi.

HİLAL VE KUBİLAY'IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Haklarında çıkan aşk dedikodularına herhangi bir açıklama yapmayan Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka'nın arkadaşlarıyla eskiden çekilen bir fotoğrafları daha ortaya çıktı.

"DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK"

24 yaşındaki Kubilay Aka, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."