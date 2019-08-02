Haberler» Magazin» Haber

Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

Oyuncu Miray Daner'le ayrıldıktan kısa bir süre sonra adı Hilal Altınbilek ile anılan Kubilay Aka'nın Altınbilek'le önceden çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

02.08.2019 16:35
Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

İlişkileriyle örnek gösterilen Kubilay Aka ve Miray Daner, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Aka'nın oyuncu Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı iddia edildi.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aka, ayrılık sonrası Arnavutköy'de bulunan mekanların birinde yüzü tam görünmeyen bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Aka'nın görüntülendiği kadının oyuncu Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi.

HİLAL VE KUBİLAY'IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Haklarında çıkan aşk dedikodularına herhangi bir açıklama yapmayan Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka'nın arkadaşlarıyla eskiden çekilen bir fotoğrafları daha ortaya çıktı.

"DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK"

24 yaşındaki Kubilay Aka, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım."

Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendiMiray Daner ile ayrılan Kubilay Aka bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi

Kubilay Aka ve Miray DanerKubilay Aka ve Miray Daner'in büyük aşkı sona erdi


Mustafa Fehmi Kubilay, Miray Daner, Instagram, Magazin

YORUMLAR (3)
YAZIK SANA: AMANNNNN SİZ ERKEKLER YOKMUSUNUZ!!!! HEMEN ALTTAN ALTTAN BAŞKA BİRİNİ BULUR, SONRA DÜN SEVDİĞİM DEDİĞİNE HABERİ OLMADAN BOYNUZ TAKARSINIZ. GÖZÜMDEN DÜŞTÜN. BİR DE YENİSİ GÜZEL OLSA YANMAM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
THANOS: Anlıyorum.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
GÜZ: Bu Hilal ne itici bir başrol oyuncuydu.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
17:25   Yarışmacının sözleri Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu!
17:16   Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!
16:52   Ozan Ali Sultan'dan Sami Dinç'e ziyaret
16:46   Lopez'in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian
16:35   Aşk yaşadıkları söylenen Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
15:53   Lopez'in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian
15:46   'Mesele dekolte falan değil'