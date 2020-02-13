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Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle poz vererek yeni aşkını ilan eden ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

13.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:32

hesabından bir köpekle paylaşım yapan 'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, aynı evde yaşamaya başladı.

HADİSE'NİN EVİNE TAŞINDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikili, birlikte yaşamaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre: Kaan Yıldırım ilişkilerini ele veren köpeğiyle birlikte Hadise'nin İstinye'deki evine taşındı.

"DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA"

Daha önce de hemşehrisi Reynmen'in şarkılarında dans eden Hadise, dün hakkında çıkan ilişki iddialarına sessiz kalarak arabasında kıyafetleriyle bir çekip Reynmen'in Leila şarkısını söyledi. Şapkasıyla makyajsız yüzünü kamufle eden Hadise şarkının "Dünya bir yana sen bir yana" kısmını söylemesi ise dikkat çekti. Şarkıcının Kaan Yıldırım ile arasındaki aşk haberlerine sessiz kalarak böyle bir paylaşım yapması ilişki iddialarını güçlendirdi.

Kaan YıldırımKaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi

Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyorMagazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (26)
YILMAZ:Zinanın ismi aşk olmuş!
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32 1
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-:Hadise son zamanlarda bir yanardağ gibiydi zaten . Ne yapacağınız bilemez haldeydi . Belki şimdi biraz düzelir .
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10 1
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PAŞALI:Eskiden filmlerde nasıl ailede birlik beraberlik olur o öğretilirdi. şimdi ki diziler filmler tam aksine nasıl nikahsız yaşanır nasıl ayrılık olur onlar öğretiliyor.
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18 1
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PAŞALI:HELLO TAKSİM, HOŞ BULDUM BİZE HER YOL TAKSİM
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0 0
HELLO TAKSİM:KIYAMETE HOŞGELDİN PAŞALI
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3 0
HELLO TAKSİM:HELAL BE HADİSE ARKANDAYIZ, DESTEK VAR KÖSTEK YOK :)
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1 6
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DOKTOR:Toplumun ahlakını iyice bozdunuz evlenmeden aynı evde yaşamalar çocuk yapmalar müslüman ülke demeye bin şahit ister kimin eli kimin cebinde belli değil
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19 0
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PROFESÖR:Bir bitmediniz . Bir tükenmediniz . Herkes Senin istediğin gibi yaşamak zorunda mı be adam ? Oldu olacak ne zaman iş göreceklerini de söyle de tam olsun bari . Sana göre onun da zamanı saati vardır !
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5 12
ADINIZI YAZMAYIN:Hakkını ver Kaan , )
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21 0
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YORUMCU BABA:vur patlasın çal oynasın.
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