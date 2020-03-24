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Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı. Çifti ele veren detay ise Yıldırım'ın paylaşımındaki koltuk deseni oldu.

24.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:10

Uzun bir süredir özel hayatıyla ilgili sorulara sürekli tepkisiz kalan ünlü şarkıcı Hadise , oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını fotoğraftaki bir detayla ele veren ikili bu sefer de paylaşımlarıyla birlikte karantinada olduklarını ispatlamış oldu.

AYNI EVDE YAŞIYORLAR

Gecce'de yer alan habere göre: Güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Bir ilan da yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Çift, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından dizi çekimleri ve konserlerin iptal olmasıyla kendilerini eve kapattı. Bu süreci ayrı geçirmek istemeyen ikili aynı evde kalmaya başladı. Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Kaan Yıldırım'ın poz verdiği koltuğun Hadise'nin evindeki koltuk olduğu ortaya çıktı.

KAAN VE HADİSE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle paylaştı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı. Yeni ilişkisi kabul eden Hadise, sevgilisiyle henüz kamera karşısına geçmedi.

İşte çifti ele veren koltuk detaylı fotoğraflar...

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı

Haberin Videosu :

Geçtiğimiz günlerde Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Etiketler : Bora Füzesi, Hadise, Magazin

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Yorumlar (1)
ROKİ:Hadise''nin makyajsız hali itici
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