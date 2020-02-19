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Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, iki aileyi tanıştırdı. Yıldırım'ın ailesi müstakbel gelin adayı Hadise'yi samimi tavırlarından dolayı çok sevdi.

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:56

Şarkıcılığın yanı sıra yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan , oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıktı. İkilinin yeni başlayan ilişkisinin sürpriz detayları ise belli olmaya başladı.

AİLELER TANIŞTI

Posta'da yer alan habere göre: Şarkıcı Hadise, 'Hekimoğlu' dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. kulislerinde dolaşan bilgilere göre, ikilinin ilişkisinin temeli yaklaşık 4 ay önce Hadise'nin yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan tarafından atıldı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aileleri de tanıştı hatta Yıldırım'ın ailesi, Hadise'yi çok sevdi.

FOTOĞRAFTAKİ KÖPEK DETAYI AŞKI ELE VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle paylaştı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı.

Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdiHadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladıAşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Kaan YıldırımKaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi

Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyorMagazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

O Ses Türkiye, Bora Füzesi, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
ADAM50:yakışır olay gibi hatun
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AC:bakın ünlüler siz ''ün para şöhret ''ile evlisiniz. Zorlamayın bence. .
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TURAN:BOŞ iNSANLARIN SAHTE HAYATLARI ))
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HAHAHAHA:zevkine tüküreyim senin hadise, ben varken buna mı kaldın
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XD:yarıldım hahaha
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ADINIZI YAZIN:BOŞ YAPMAYIN !
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ADINIZI YAZIN:Nikahsız aynı evde yaşamak aşk mı oldu ? Gençliğe çok çok kötü örnek oluyorlar . Bu şekilde ilişkiler hayvanlar aleminde olur ancak !!!!
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TARİHÇİ:Biz aileleri tanıştıramadık daha 3 yıldır işsisiz çünkü
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