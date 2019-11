Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatına dair bilgilerin, yazılarının ve eşyalarının yer aldığı "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergiye gençler yoğun ilgi gösterdi.Serginin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yaklaşık 5 yıldır gençlik adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.TÜGVA olarak Türkiye'nin dört bir tarafında, 81 vilayet ve 460 ilçede teşkilat çalışmaları yaptıklarını ifade eden Eminoğlu, "Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye gençliğin olduğu her alanda gayret içinde olduk." diye konuştu.Sergiyle Fethi Gemuhluoğlu'nu yeni nesle daha iyi tanıtabilmeyi amaçladıklarını belirten Eminoğlu, gençlik için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini, kültürel, sanatsal ve sportif alanda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş yerli ve milli nesillerin yetişmesi için çalıştıklarını kaydetti."Gençlerle yeni bir medeniyet kurmaya çalıştı"Fethi Gemuhluoğlu'nun oğlu Ali Gemuhluoğlu ise TÜGVA gibi kuruluşların faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, "Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu gençlerle ilgilenen, gençlerle yeni bir Türkiye, yeni bir medeniyet kurmaya çalışan ve Anadolulu gençlerin Türkiye'nin elitleri olmasının önünü açan çok önemli bir şahsiyetti." şeklinde konuştu.Fethi Gemuhluoğlu'nun çalışmalarını karşılık beklemeden yaptığının altını çizen Gemuhluoğlu, "Sadece Allah'a olan bağlılığı ve Allah'a olan muhabbeti üstüne yaptı." dedi.Turgut Özal'ın 1983 yılında kurduğu hükumetten bugüne kadar her hükumette Fethi Gemuhluoğlu'nun yetiştirdiği, Türk Petrol Vakfı'ndan burs alan en az 3 bakan bulunduğunu belirten Gemuhluoğlu, "Müthiş bir şey bu. Bütün bu hükumetlerin insanlarını yetiştirdi. TÜGVA'nın da böyle bir amaçla çalıştığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Mehmet Akif'ten Fethi Gemuhluoğlu'na Necip Fazıl'dan Cahit Zarifoğlu'na Yahya Kemal'den Ahmet Kabaklı'ya kadar bu ülkede çok değerli şahsiyetler geldiler, izler bıraktılar. Bizler de bugün onları takip ediyoruz." dedi.TÜGVA'nın çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Köken, "Güzel Türkçe'yi en güzel şekilde konuşup, en güzel şekilde kaleme alıp bizlerle buluşturmak büyük bir sanat ve bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu."Sanata ve edebiyata öncelik veriyordu"Konuşmaların ardından gerçekleştirilen İsmail Erdoğan'ın yönettiği söyleşide konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.Sergide bugüne kadar görmediği Fethi Gemuhluoğlu'nun özel eşyalarının da bulunduğunu anımsatan Avcı, şunları kaydetti:"Fethi ağabey bugün veya yakın zamanlarda Türkiye'yi çıkmaz sokaklara götüren bütün o bağnazlıkların üzerinde, o bağnazlıkları da kırmaya çalışan büyük bir gönül adamıydı. Gönül adamı olduğu için de gönlün neşvünema bulduğu, aksettiği sanata ve edebiyata tabii ki çok büyük öncelik ve ehemmiyet atfediyordu."Avcı, Gemuhluoğlu'nun gençlerin bir kaç yabancı dili iyi öğrenmelerini çok önemsediğini vurgulayarak, "Tabii en başta Türkçe'yi adam gibi öğrenmelerini, yazmalarını ve konuşmalarını isterdi." dedi."Sizi çok ciddiye alırdı"Gemuhluoğlu'nun sevecenliği ve şefkatinin yanında aynı zamanda çok ciddi bir adam olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:"Sizi çok ciddiye alırdı, yaşınız, başınız, mesleğiniz unvanınız ne olursa olsun. Bir lise talebesine birkaç saat vakit ayıracak kadar onu ciddiye alan, ona bütün bir ömür boyunca yol gösterecek telkinlerde bulunan, bunu da büyük bir ciddiyetle ve mesuliyet duygusuyla ama aynı zamanda merhametle ve şefkatle yapan bir gönül adamıydı."Avcı, geleceğe yönelik öngörülerinin her zaman gerçekleşen Gemuhluoğlu'nun, Yugoslavya dağılmadan önce, bölüneceğine dair hiç bir emare yokken Bosna Hersek'in kurulacağına dair ifadesinin bulunduğunu anlatarak, "Fethi ağabey 1960'lı yılların sonunda 'Yugoslavya dağıldığında orada bir Müslüman devlet kurulacak, buna hazır mısınız?' dediğini ben biliyorum." şeklinde konuştuTÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından sanatseverlerin ve gençlerin beğenisine sunulan sergi 17 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatına dair bilgilerin, kimlik, tesbih, gözlük gibi kişisel eşyalarının yanı sıra yazılarının ve hakkında yazılanların yer aldığı sergide, ünlü şairin hayatı ve hakkında söylenenlerden hazırlanan bir video da izlenebiliyor.