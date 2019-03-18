Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat'tan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

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Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.Ziyarette tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum'un potansiyelinin geliştirilebilirliği ve Atatürk Üniversitesi ile Aşkale Belediyesinin bu konuda ortak neler yapabilecekleri konuşuldu.Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum'un her karışında sorumluluklarının olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Aşkale Belediye Başkanı Şenol Güneş'in ziyaretini de önemsediğini belirten Çomaklı, şehir-üniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri ziyaretleri kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlattı."Şehrimizin Gelişmesi İçin Daha Fazla Ne Yapabiliriz Sorusuna Sürekli Olarak Cevap Arıyoruz"Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok faktörün sayılabileceğini ama bunların içinde en önde gelenin eğitim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke olarak büyümenin ve ilerlemenin temelini eğitim kurumlarında yetişen öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.Ulusal kalkınmanın bölgesel ve kentsel kalkınmaya bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı: "Şehirler ve bölgeler kalkınmadan bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada şehir üniversitesinin önemi ve kalkınmaya etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli etken iyi işleyen bir üniversitedir. Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına birçok yönden katkı sağlar. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek şehrimizin gelişmesine yönelik neler yapabiliriz sorusuna sürekli cevaplar arıyor, tespit ettiğimiz eksikliklere yönelik projeler üretiyor, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimine büyük katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Şenol Polat, bu imkanlardan Aşkale'nin de yararlanması için Rektör Çomaklı'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Aşkale'nin eğitim ve kültürel faaliyetlerinin arttırılması noktasında fikir alışverişlerinde bulunduklarını aktaran Başkan Polat, Rektör Çomaklı'nın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifa edeceklerini dile getirerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM