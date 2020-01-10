Haberler » Güncel » Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Haber

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve beraberindekiler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

10.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:49Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış'tan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve beraberindekiler Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer 'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Kadir Bakırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, AK Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Aşkale İl ve İlçe Meclis Üyeleri katıldı.

Gerçekleşen ziyarette, ilçede kaymakamlık, belediye ve eğitim alanında nelerin yapıldığı ve bundan sonra nelerin yapılacağı konusunda Rektör Çomaklı'yla fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Çomaklı, Rektör, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:15  Kilyos'ta batan balıkçı teknesinin parçaları çıkarılıyor - Haber
12:15  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-1 - Haber
12:13  Spor gaziantep fk başkanı mehmet büyükekşi amacımız ligde hatrı sayılır bir kulüp olmak - Haber
12:10  Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı - Haber
12:08  Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:25:06