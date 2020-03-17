Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi
Aşkale Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarından, okul taşıtlarına ve çöp bidonlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.
17.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
Aşkale Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarından, okul taşıtlarına ve çöp bidonlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit eden Corona Virüs'e (COVID-19) belediyemiz olarak tüm olanaklarımızı seferber ederek gerekli uygulamaları yapıyoruz" dedi.
İlaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Yaptırmış, özellikle kış aylarında artan salgın hastalıklara yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.
Belediye ekipleri bugün dezenfenksiyon işlemlerine, Aşkale Belediyesi özel halk otobüsleri, özel okul taşıtlarını ve çöp bidonlarını ilaçlayarak devam etti. - ERZURUM
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit eden Corona Virüs'e (COVID-19) belediyemiz olarak tüm olanaklarımızı seferber ederek gerekli uygulamaları yapıyoruz" dedi.
İlaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Yaptırmış, özellikle kış aylarında artan salgın hastalıklara yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.
Belediye ekipleri bugün dezenfenksiyon işlemlerine, Aşkale Belediyesi özel halk otobüsleri, özel okul taşıtlarını ve çöp bidonlarını ilaçlayarak devam etti. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Manşet
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