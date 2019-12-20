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Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkale'de öğrenci ve öğretmenlere "Akademik Başarıyı Artırma Yolları ve Akademik Başarıya Etki Eden Faktörlere Bütüncül Sağlık Yaklaşımı" konulu konferans verildi.

20.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:03 Aşkale'de 'Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları' konferansı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 'de öğrenci ve öğretmenlere "Akademik Başarıyı Artırma Yolları ve Akademik Başarıya Etki Eden Faktörlere Bütüncül Sağlık Yaklaşımı" konulu konferans verildi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Meltem Oral'ın yürütücü olduğu öğrenci katılımlı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Yeniköy İlköğretim öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere sunum yapıldı.

Yüksekokul öğrencilerinin sunum yaptığı ve Atatürk Üniversitesi Sağlik Hizmetleri MYO Müdürü Prof.Dr. Nimet Yiğit'in konuk olarak katıldığı proje iki bölüm olarak sunuldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

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