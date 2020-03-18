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Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Ticari taksiler, devlet hastanesi ve belediye binası dezenfekte edildi Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri Corana Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

18.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:38
Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
Ticari taksiler, devlet hastanesi ve belediye binası dezenfekte edildi
ERZURUM - Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri Corana Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Yapılan dezenfekte çalışmalarında önce Belediye Binası ardından Ticari Taksiler ve daha sonrada ilçe Devlet Hastanesi dezenfekte yapıldı.
Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçe halkımızın sıklıkla kullandıkları toplu taşıma otobüsleri ve her araç gereç bunun yanı sıra yine vatandaşların toplu kullanım yerleri ekiplerimiz tarafından ilaçlandı. Uygulamalara ara vermeden gece gündüz fark etmeksizin dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir.
İlçe halkı olarak bizlere düşen Panik değil sadece tedbirli ve duyarlı olmalıyız, Bunun yanı sıra yetkili kişi ve kurumlar harici hiç kimsenin sözüne inanıp kulak asmamalıyız. Devlet olarak gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı altın kurallara dikkat etmeliyiz." dedi.
Yapılan dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. Aşkale’de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

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Aşkale'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
Etiketler : Devlet Hastanesi, Aşkale, Genel

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