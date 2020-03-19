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Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Aşkale Belediyesi tedbirlerini hayata geçirdi.

19.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:05
Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Aşkale Belediyesi tedbirlerini hayata geçirdi.

Aşkale Belediyesi ekipleri tarafından camii, çocuk parkları, umumi yerler olmak üzere toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kamu binaları ve ilçede faaliyet gösteren tüm esnafların iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerinin zabıtalar gözetimde ilçenin girişinden başlayarak dükkan, mağaza, berber, kırtasiye, toptan satış yerleri başta olmak üzere vatandaşın sıklıkla kullandıkları bankalar ve bankamatiklerde tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Aşkale, Güncel

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