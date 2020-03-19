Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Aşkale Belediyesi tedbirlerini hayata geçirdi.

19.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:13
Aşkale 'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
ERZURUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Aşkale Belediyesi tedbirlerini hayata geçirdi.
Aşkale Belediyesi ekipleri tarafından camii, çocuk parkları, umumi yerler olmak üzere toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kamu binaları ve ilçede faaliyet gösteren tüm esnafların iş yerleri dezenfekte edildi.
Belediye ekiplerinin zabıtalar gözetimde ilçenin girişinden başlayarak dükkan, mağaza, berber, kırtasiye, toptan satış yerleri başta olmak üzere vatandaşın sıklıkla kullandıkları bankalar ve bankamatiklerde tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi. Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Aşkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Etiketler : Aşkale, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Haberler
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Brezilya’da virüse karşı alınan tedbirleri ’histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti Haberler
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Loading