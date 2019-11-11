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Aşkale'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

571 yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın (s.a.v) 1448. doğum yılı olan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

11.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38Aşkale'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
571 yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın (s.a.v) 1448. doğum yılı olan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Halk Eğitim Salonundaki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış,Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve vatandaşlar katılım sağladı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı .

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlahilerin söylendiği programa konuşmacı olarak katılan Ömer Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr Zekai Koç günün anlamına uygun konuşmalarını sundu. Programa katılım oldukça yoğun oldu. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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