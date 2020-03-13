Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ilaçlandı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde okul taşıtları, camiler ve halka açık umumi yerler belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı ilaçlandı.
13.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:05
Erzurum'un Aşkale ilçesinde okul taşıtları, camiler ve halka açık umumi yerler belediye ekipleri tarafından korona virüsüne karşı ilaçlandı.
Aşkale Belediyesi ekipleri öğrencilerin ve vatandaşların sıklıkla kullandığı okul servisi, camiler, halka açık umumi yerler, korona virüsüne karşı ilaçladı.
Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel salgın hastalığı yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirler karşısında bizde Aşkale Belediyesi olarak, oluşan tehdide karşı öğrenci servislerini, ibadethanelerimiz, kamuya ait sosyal kurumlarımız, çocuklarımızın oyun alanlarını dezenfekte ederek ilaçladık. Bu bağlamda ilçe halkınızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını idame etmelerini ve yine halkımızın bu virüse karşı korunmasını sağlamak hedefimizdir" dedi.
Sabah saat 06.00'da Aşkale Belediye ekipleri tarafından öncelik arz eden ve belirlenen noktaları erkenden ilaçlama yaptı. Söz konusu tedbirlerle ilçenin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağı vurgulandı. - ERZURUM
Aşkale Belediyesi ekipleri öğrencilerin ve vatandaşların sıklıkla kullandığı okul servisi, camiler, halka açık umumi yerler, korona virüsüne karşı ilaçladı.
Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel salgın hastalığı yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirler karşısında bizde Aşkale Belediyesi olarak, oluşan tehdide karşı öğrenci servislerini, ibadethanelerimiz, kamuya ait sosyal kurumlarımız, çocuklarımızın oyun alanlarını dezenfekte ederek ilaçladık. Bu bağlamda ilçe halkınızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını idame etmelerini ve yine halkımızın bu virüse karşı korunmasını sağlamak hedefimizdir" dedi.
Sabah saat 06.00'da Aşkale Belediye ekipleri tarafından öncelik arz eden ve belirlenen noktaları erkenden ilaçlama yaptı. Söz konusu tedbirlerle ilçenin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağı vurgulandı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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