Aşkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde karlı zeminde kayan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Yeniköy
mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Ali Haydar Ataş idaresindeki 25 EL 166 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Haydar Ataş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM
Erzurum,Aşkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:04