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Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de

İstanbul'da faaliyet gösteren Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.

02.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:55Aşkale Dernekler Federasyonu yönetimi Aşkale'de
'da faaliyet gösteren Dernekler Federasyonu yönetimi 3 Mart Aşkale'nin kurtuluşu münasebetiyle ilçeye ziyaret düzenlediler.

Yapılan gezi kapsamında federasyon yöneticileri Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat'ı makamlarında ziyaret etti.

Dernekler Federasyonu Başkanı Cem Sağıroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret için Erzurum'a hareket ettiler. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 15:28:51