Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Örnek Davranış

Aşkale
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
örnek bir davranışa imza atarak yürekleri ısıttı. 8 Mart
Dünya Kadınlar Münasebeti ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem'in girişimleri sonucu Koçak
İlköğretim Okulu öğrencileri Erzurum
' da bulunan "Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"ni ziyaret ettiler.
Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün özel izni ile gerçekleşen ziyarette öğrenciler Rehabilatasyon merkezindeki annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günleri'ni çiçekler vererek kutladılar.
Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı. - ERZURUM
8 Mart, Aşkale, Güncel
Kaynak: İHA