Aşkale İMKB Anadolu Lisesi'nden dilekçe
Aşkale İMKB Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek uygun görülmesi takdirde askerlik görevi için dilekçe ve İdlib'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için kaleme aldıkları mektubu teslim ettiler.
09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Aşkale İMKB Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek uygun görülmesi takdirde askerlik görevi için dilekçe ve İdlib 'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için kaleme aldıkları mektubu teslim ettiler.
Anadolu Lisesi öğrencileri dilekçelerinde, "İdlip'te askerlerimizin şehit düşmesi bütün ülkeyi ve bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Her karışı şehit kanı ile sulanmış bu aziz vatanımızın birer evlatları olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Vatanımız sizlere minnettardır her daim var olun birliğimiz daim olsun. Kahramanlarımız; bu durum karşısında bizlerde Aşkale İMKB Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek istemekteyiz. Devletimizin bize vereceği her türlü görevi yapmak için emirlerinizi beklemekteyiz" ifadelerine yer verdiler.
Öğrenciler duygu yüklü mektuplarında ise Mehmetçierimize şu dizeleri kaleme aldılar;
"Öncelikle Erzurum Aşkale Anadolu Lisesi 11 D sınıfı olarak sizlere selamlarımızı ve bolca dualarımızı gönderiyoruz. Sizler bizler için ailelerini hayatlarını ve kendilerini hiçe Sayan bu cennet vatanın yeryüzünde yaşayan Meleklerisiniz. Cesaretiniz korkusuzluğunuzdan ve vatan sevginizle 80 milyon bedene Hayat sunuyorsunuz. Belki bizden kilometrelerce uzaktasınız ama bilin ki, biz sizi küçük bir bebeğin cennet kokan gülüşünde, bir ananın gözyaşı dökerek ettiği duaların masumiyetinde, yağmurun toprağa değdiği andaki ruhu besleyen o mest edici kokusunda, kuşların özgürce uçtuğu maviliklerin derinliklerinde hissediyoruz. Her daim varlığınızla cesaret hayat ve umut buluyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu harekattan da alnınızın akıyla çıkacaksınız, çıkacağız. Karşınızdakiller parayla satılmış bir avuç soysuzdan başkası değildir. Bundan önce nasıl imanımız ve İnancımız la hainlere karşı durup başardıysak bundan sonra da Rabbimizin izniyle başaracağız. Bizim geleceğimiz nasıl ki sizlere emanet sizin de aileleriniz önce Allah'a sonra bizlere emanettir. Türk Milleti olarak Allah'tan tek dileğimiz Vatanımıza, Yurdumuza ve Sağ Salim baba ocağınıza dönmenizdir. Siz bu cennet vatanın gören bir çift gözüsünüz. Sizler bizim için Ali'nin kılıcı mazlumların hamisi, yeri geldiği zaman da İdlib'in Fatih'lerisiniz. Türk Milleti olarak hakkımız helal olsun Allah yar ve yardımcımız olsun." - ERZURUM
Anadolu Lisesi öğrencileri dilekçelerinde, "İdlip'te askerlerimizin şehit düşmesi bütün ülkeyi ve bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Her karışı şehit kanı ile sulanmış bu aziz vatanımızın birer evlatları olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Vatanımız sizlere minnettardır her daim var olun birliğimiz daim olsun. Kahramanlarımız; bu durum karşısında bizlerde Aşkale İMKB Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek istemekteyiz. Devletimizin bize vereceği her türlü görevi yapmak için emirlerinizi beklemekteyiz" ifadelerine yer verdiler.
Öğrenciler duygu yüklü mektuplarında ise Mehmetçierimize şu dizeleri kaleme aldılar;
"Öncelikle Erzurum Aşkale Anadolu Lisesi 11 D sınıfı olarak sizlere selamlarımızı ve bolca dualarımızı gönderiyoruz. Sizler bizler için ailelerini hayatlarını ve kendilerini hiçe Sayan bu cennet vatanın yeryüzünde yaşayan Meleklerisiniz. Cesaretiniz korkusuzluğunuzdan ve vatan sevginizle 80 milyon bedene Hayat sunuyorsunuz. Belki bizden kilometrelerce uzaktasınız ama bilin ki, biz sizi küçük bir bebeğin cennet kokan gülüşünde, bir ananın gözyaşı dökerek ettiği duaların masumiyetinde, yağmurun toprağa değdiği andaki ruhu besleyen o mest edici kokusunda, kuşların özgürce uçtuğu maviliklerin derinliklerinde hissediyoruz. Her daim varlığınızla cesaret hayat ve umut buluyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bu harekattan da alnınızın akıyla çıkacaksınız, çıkacağız. Karşınızdakiller parayla satılmış bir avuç soysuzdan başkası değildir. Bundan önce nasıl imanımız ve İnancımız la hainlere karşı durup başardıysak bundan sonra da Rabbimizin izniyle başaracağız. Bizim geleceğimiz nasıl ki sizlere emanet sizin de aileleriniz önce Allah'a sonra bizlere emanettir. Türk Milleti olarak Allah'tan tek dileğimiz Vatanımıza, Yurdumuza ve Sağ Salim baba ocağınıza dönmenizdir. Siz bu cennet vatanın gören bir çift gözüsünüz. Sizler bizim için Ali'nin kılıcı mazlumların hamisi, yeri geldiği zaman da İdlib'in Fatih'lerisiniz. Türk Milleti olarak hakkımız helal olsun Allah yar ve yardımcımız olsun." - ERZURUM
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aşkale İMKB Anadolu Lisesi'nden dilekçe
Etiketler : Anadolu Lisesi, Aşkale, İdlib, Güncel
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