Haberler » 3. Sayfa » askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Haberler

askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu.

27.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 01:07 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu
'da bir araç maskeli kişiler tarafından yoldan geçtiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda markette alış veriş yapan Erkan A. rast gele açılan ateş sonucu yaralandı.

Diyarbakır'ın İlçesi 5 Nisan Mahallesi 754. Sokakta meydana gelen olayda. maskeli bir gurup henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yoldan geçen bir araca kurşun yağdırdı. Seyir halindeki araca maskeli grubun açtığı ateş sonucu markette alış veriş yapan 32 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahale sonrası Erkan A.'yı hastaneye kaldırdı.

Maskeli gurup ve kurşunların hedefi olan araç olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların ve aracın bulunması için operasyon başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:18   BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Haberler
01:02   Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt - Haberler
01:01   askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Haberler
00:53   Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Haberler
00:53   "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Haberler
00:32   Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Haberler
22:03   Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Haberler
21:57   Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Haberler
21:32   İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır - Haberler
27.12.2019 01:30:46