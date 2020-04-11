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Asker alımı durduruldu mu? Terhis ve celpler durduruluyor mu? Askere alımlar durdurulacak mı? Terhis ve celplerin ertelendi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de geniş çaplı uygulamaların yapılmasına neden olan koronavirüs salgını, askeri alanda tedbirlerin alınmasını da gündeme getirdi. Terhis ve celplerin ertelenmesi konuşurken vatandaşlar terhis ve celpler durduruluyor mu? Askere alımlar durdurulacak mı? Terhis ve celplerin ertelendi mi? Asker alımı durdu mu

11.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:15
Asker alımı durduruldu mu? Terhis ve celpler durduruluyor mu? Askere alımlar durdurulacak mı? Terhis ve celplerin ertelendi mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde vakaların görülmesi ve tehlikenin ileri seviyelere ulaşması sonrası sokağa çıkma yasağı dahil birçok tedbir alındı. Askeri alanda da tedbirler alınması gündeme gelirken askere alımlar durdurulacak mı? Terhis ve celplerin ertelendi mi? Asker alımı durduruldu mu? Terhis ve celpler durduruluyor mu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

TERHİS VE CELPLER DURDURULUYOR MU?

TSK'da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

BEDELLİ ASKERLERE UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusunda bedelli askerlere de çeşitli önlemlerin uygulanması tartışılıyor. Bu kapsamda uzaktan eğitim verilmesi konusu gündeme geldi. Ancak henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

MSB: RİSKLER ORTAYA ÇIKTI

"Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan'da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan'da terhis ettik. En son 19 Mart'ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER'in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle 'Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım' şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse 'Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım' düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.

Etiketler: Koronavirüs, bedelli, Gündem, Güncel
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