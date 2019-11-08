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Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri

Katıldığı asker eğlencesinde belindeki silahı çıkartarak 11 el havaya ateş eden şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Fatih Bulut çok bilinçli biri, o silah ona zorla verildi." dedi

08.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:15

Çok Sevdim Yalan oldu şarkısıyla kısa sürede ünlenen şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belindeki silahı çıkartarak 11 el ateş etti. Görüntülerin kısa sürede olay olmasının ardından açıklama yapan menajer Fatih Demir, şarkıcıyı savundu.

"NORMALDE YAPMAZ AMAASKER EĞLENCESİNDE OLDUĞU İÇİN YAPTI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Demir açıklamasında şunları söyledi: "Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de."

"SİLAHI BİRİSİ ZORLA VERMİŞ"

"Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum."

Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş ettiŞarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri

Fatih Bulut, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
PAŞALI: Menejer zaten yalan söylemen için para alıyorsun sende Fatih''i aklayıp temize çıkarmaya çalışıyorsun. kuru sıkı da olsa gerçekte olsa yeni ünlenen biri silah şovu yapıp etrafa oynamaz yakışmaz.
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6.FİLO: Asla ve kesinlikle böyle kekoları dinlemem
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HER ZAMAN AYNI: Alın size bu insanın kişiliği. Değişmez. Bu ve bunun gibi şarkıcılar her zaman aynı yolun yolcusudur
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DADAŞ25: Aslında mesele tam tam olarak saçma sapan, sözleri bile çalıntı olan bir garabete insanımızın şarkı diyerek bu kadar rağbet göstermesi. Müziğin beşiği olan ülkemizde ahlaklı temiz sanatçıların yerine böyle barzoların ilgi görmesi çok üzücü. Oyun oynama şekline bakarmısınız. Şarkıda ki gibi, kafa ileride omuzlar geride. Tam bi çakal.
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EMRE: yani kayserinin hangi mahallesinden olduğunu biliyoruz az çok
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OOO: bunlarda sanatçı olmus haber oluyor ya :)))
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AAA: herkese sarkıcı ünlü artist muamelesi yaparsanız olacağı bu
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ASLI: menajer aamaa galiba :) yalan söylerken insan bi düşünür ne kadar inandırıcı diye. . .
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AVNİ: nerelerdesin aslım çok özledim seni
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TXX: bu mu sanatçı allahın krosu
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