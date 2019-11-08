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Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim!

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla bir anda fenomen olan şarkıcı Fatih Bulut, yeğeninin asker eğlencesinde havaya 11 el ateş açmış ve büyük tepki çekmişti. Bulut'tan olayla ilgili açıklama geldi.

08.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:02

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.

"ÇOK BİLİNÇLİ BİRİ"

Olayın infial yaratmasının ardından Fatih Bulut'un menajeri, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Fatih Bulut çok bilinçli biri, o silah ona zorla verildi." açıklamasını yapmıştı. Bulut,kişisel Instagram hesabından tepki çeken olayla ilgili savunmasını yaptı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bulut, "Rahmetli abimin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız; aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim. Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim. Şehitler ölmez vatan bölünmez." açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş ettiŞarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih BulutAsker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilginç savunma: O kendini bilen biri

Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim!

Fatih Bulut, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
DELİDİR AMA!: Hep diyoruz ya , sanatçı örnek olmalı diye . Ama binlerce ağaç kesilirken ses çıkardı diye , vatan haini ilan edip '' Git şarkını söyle '' dediniz . Doğruları söylediği halde , bazılarının bam teline basıyor diye
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TEMEL: al sana bir maganda da daha yada holigan ne dersen de yakalandigin zaman ay bilmiyorum yanlis oldu istemyerek oldu diyen bir kiro bence biraz para bulan kendini bir hat saniyor
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ADINIZI YAZIN: sanatçı dediğin. . insanlara örnek olmalı. .
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PARA PARA: Lan şu para yokmu ah ah dinizi imanınızı satacaksınız para için. Hemen u dönüşü hemen. Menejeri bilinçli diyor ne.Serhos ayyaş esrarkeş in biri bundan şarkıcı değil bakın şarkıcı diyorum sanatçı demiyorum bundan şarkıcı değil olsa olsa tipinde davulcu tipi var anca davulcu olur.
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GERONİMO: Bi sen eksiktin.. Seni de ünlü yaptılar ya helal olsun.. Cehalet mayasiyla yoğrulmuş, bilinçsiz, eğitimsiz,.. Milyonlarca kez tıklansan ne yazar? Ayıp be ayıp. Rezalet..
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FEVZİ: Asker eğlencesi diye bir kavram Türkün kitabında yazmaz! askerimiz kınayla, duayla , salavatlarla gönderilir. içip içip milleti rahatsız etmenin adı eğlencemi olurmuş.
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ZAZA: Şimdide Başımuza Bu Çıktı, YARRABİM Aklıma Mukayet Olasın.
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OOO: habere bak arkadas ülke ne hale geldi ya
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JABBO: bu da işe uyanmış. Şehit, Amin diyerek parsayı götürecek.
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..: allahın cingenini adam ettik. sözde sanatçılardan bir halt olmaz anlayın artık.
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