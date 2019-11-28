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Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü

Samsun'da asker eğlencesi sırasında havaya tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki bir genç kazara vurularak hayatını kaybetti.

28.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:49Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü
'da asker eğlencesi sırasında havaya tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki bir genç kazara vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Tabancaların birinden çıkan kurşun eğlence yerinde bulunan Osmanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gazan'ın oğlu Aşkın Gazan'a isabet etti. Kazara vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu vurularak yere düşen Gazan ağır yaralandı. Muhtar olan babası tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkın Gazan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aşkın Gazan'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma silahla ateş edenlerin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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