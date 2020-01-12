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Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, askerden dönen şahsa yapılan kutlamalar kana bulandı. Eğlence anlarında havaya ateş açan şahıs, yengesini göğsünden vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, kurşun sıkan şahıs gözaltına alındı.

12.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:10Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı

'in ilçesinde yapılan asker eğlencesinde, havaya ateş edilmesi sonucu göğsüne kurşun isabet eden kadın, hayatını kaybetti.

ASKERLİK DÖNÜŞÜ YAPILAN KUTLAMADA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları, Kelahmet Mahallesi'nde kutlama düzenledi. Eğlence sırasında Ü.G. havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşun, Ü.G'nin yengesi Mesrure Gemici'nin göğsüne isabet etti. Yaralanan Gemici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ü.G. gözaltına alındı.


Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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