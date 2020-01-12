Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı

Mersin 'in Tarsus ilçesinde yapılan asker eğlencesinde, havaya ateş edilmesi sonucu göğsüne kurşun isabet eden kadın, hayatını kaybetti.
ASKERLİK DÖNÜŞÜ YAPILAN KUTLAMADA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Vatani görevini tamamlayan C.Ş. için yakınları, Kelahmet Mahallesi'nde kutlama düzenledi. Eğlence sırasında Ü.G. havaya ateş açtı.
GÖZALTINA ALINDI
Kurşun, Ü.G'nin yengesi Mesrure Gemici'nin göğsüne isabet etti. Yaralanan Gemici, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ü.G. gözaltına alındı.