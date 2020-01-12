Haberler » 3. Sayfa » Asker eğlencesinde silahla vurulan kadın öldü - Haberler

Asker eğlencesinde silahla vurulan kadın öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

12.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:14Asker eğlencesinde silahla vurulan kadın öldü
'in ilçesinde asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kelahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal mahallede asker arkadaşları kendi aralarında eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iddia göre, Ü.G. adlı kişi tarafından hava açılan ateş sonucu, mermi tavandan sekip yengesi M.G.'nin göğsüne isabet etti. Omuz ve akciğerinden yaralanan M.G. sağlık ve jandarma ekiplerine verilerek hızla hastaneye götürüldü. Yaralı kadın Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.G. kurtarılamadı.

Olaydan sonra Ü.G. gözaltına alındı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemesi devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:42  Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Haberler
20:38  Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Haberler
20:38  Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Haberler
20:36  CHP Aliağa İlçe Başkanlığı'na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi - Haberler
20:33  Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı - Haberler
20:23  İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır - Haberler
19:45  Son dakika: ABD'nin Irak'taki Beled hava üssüne saldırı: 4 Irak askeri yaralandı - Haberler
18:47  Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti - Haberler
18:39  Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler - Haberler
18:12  Pentagon'dan İran açıklaması: Trump, müzakereye hala açık - Haberler
12.01.2020 20:51:58