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Asker eşlerinden örnek davranış

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personelinin eşleri tarafından köy okullarındaki öğrencilere kışlık elbiseler hediye edildi.

30.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:11 Asker eşlerinden örnek davranış
İl Komutanlığı'nda görevli jandarma personelinin eşleri tarafından köy okullarındaki öğrencilere kışlık elbiseler hediye edildi.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kış mevsiminde eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerine katkı sağlamak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatan asker eşleri, atkı, bere, kazak gibi kışlık elbiselerden oluşan hediye paketleri hazırladı.

Oğuzlar ilçesine bağlı Şaphane, Cevizli ve Kayı köyleri ile Mecitözü İlçesine bağlı Işıklı, Köprübaşı ve Sarıhasan köylerindeki ilkokulları ziyaret eden asker eşleri, öğrencilerle hem sohbet etti hem de yanlarında götürdükleri paketleri hediye etti.

Aldıkları hediyeler karşısında yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıyan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı ve asker eşlerine teşekkür etti. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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