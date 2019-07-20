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Asker konuşlandırmasına Kral Selman'dan onay

ABD'nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan'a Amerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.

20.07.2019 11:15 Asker konuşlandırmasına Kral Selman
ABD'nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan'a Amerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın isteği ve koordinasyonu ile Suudi Arabistan'a güç transferi ve konuşlandırmasına yetki verdiğini açıklayan bildiri yayınladı. Bildiride, acil ve ciddi tehlikelere işaret edilerek, bu hareketin Washington'a bölgedeki çıkarlarını ve güçlerini savunmak için ilave caydırıcılık sağlayacağı kaydedildi. Bildiride, ayrıca Amerika'nın bölgedeki bu güçlerin statüsünü değerlendirmeye ve onları uygun bölgelere konuşlandırma konusunda Suudi yetkililerle çalıştığı kaydedildi. Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının açıklamasının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın bir açıklama yaparak; "Suudi Arabistan'ın ABD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ABD kuvvetlerine izin verdiğini" söylediğini bildirdi.
(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

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