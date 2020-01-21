Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerlikten yararlandı. Birliğine teslim olan Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.

İLK FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu. Tıraş olmasıyla bile günlerce konuşulan Ulusoy'un şimdi de birliğinde bir arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Ulusoy'un kamuflajlı pozu kısa sürede Instagram'da yayıldı ve binlerce yorum aldı.