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Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

21.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:53

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerlikten yararlandı. Birliğine teslim olan Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.

İLK FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu. Tıraş olmasıyla bile günlerce konuşulan Ulusoy'un şimdi de birliğinde bir arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Ulusoy'un kamuflajlı pozu kısa sürede Instagram'da yayıldı ve binlerce yorum aldı.

Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy, ulusoy, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:yanındaki eleman daha yakışıklı la
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VATAN SANA CANIM FEDA:EE ARTIK İÇERDE
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6.FİLO:İlk defa yorum yapıyorum çok heyecanlıyım beni tanıyanlara selam olsun. Yorumum; ben çok yıllar önce askerlik vazifemi tamamladım Çağatay benim torunumun torunu oluyor
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..:vay tosun vay ne oldu buna
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EFE:Şimdi kasları düşmana gösterme zamanı.
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