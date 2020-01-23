Haberler » Güncel » Asker şefkati çocukları mutlu etti - Haber

Asker şefkati çocukları mutlu etti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice kırsalında başlatılan operasyonda çocuklarla karşılaşan komutanlar, kumanyalarından çocuklara dağıtarak çocukları mutlu etti.

23.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:51Asker şefkati çocukları mutlu etti
İl Komutanlığı tarafından kırsalında başlatılan operasyonda çocuklarla karşılaşan komutanlar, kumanyalarından çocuklara dağıtarak çocukları mutlu etti.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak Pazartesi günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat Operasyonlarının başarıyla tamamlandı. Lice'de operasyon sonrası çocuklarla sohbet eden komutanlar kumanyalarını çocuklara dağıttı. Komutanların bu jesti çocukları mutlu etti. Bir süre çocuklarla sohbet eden komutanlar daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çekti. Dağda teröriste aman vermeyen jandarmanın bu hareketi 'Dosta güven, düşmana korku' cümlesini bir kez daha doğruladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:45  Hakkari Belediyesinde "Beyaz Masa" oluşturuldu
15:45  İBB ÖNÜNDE "AYVA"LI PROTESTO
15:40  Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis müdahale etti
15:39  Metruk ev temizlikleri devam ediyor
15:44  Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yarın yeniden ibadete açılacak
23.01.2020 15:46:02