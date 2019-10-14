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Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak

İtalyan temsilcisi Roma forması giyen Cengiz Ünder, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdiği bir gol sevincini paylaşmıştı. Tepki gösterilen milli futbolcu için kulübü herhangi bir yaptırım uygulamayacak.

14.10.2019 16:04

Barış Pınarı Harekatına destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan ve İtalyan tarafından tepki gösteriken Cengiz Ünder için kulübü Roma'nın herhangi bir yaptırımda bulunmayacağı öğrenildi.

ROMA YAPTIRIM UYGULAMAYACAK

Barış Pınarı Harekatına destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı belli oldu. Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi.

Bunun kesin karar olduğu yazılırken, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

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Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak

Cengiz Ünder, Roma, Spor

YORUMLAR(8)
KENAN:HER TÜRK ASKER DOĞAR ASALETİNDE TAVİZ VERMEDEN DEVAM GÜZEL İNSAN
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SÖZDE ÖZGÜRLÜKÇÜ VE HUKUKCU AVRUPA:Biz onlardan güçsüz olduğumuz müddetçe istediğimiz kadar haklı olalım hiçbir zaman hak vermeyecekler dinlemeyecekler o yüzden kardeşler bunların gerçek yüzlerini görün birbirinizle çekişmeyin ve devletiniz için milletiniz için her zaman ne yapabilirim nasıl daha faydalı olabilirim telaşında olun.
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POYRAZ:Avrupa da hani fikir özgürlüğü vardı. fikrini asker selamıyla gösterince bile kaldıramıyorlar. oysa hepsinin eli kanlı geçmişi kanlı
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DONALD TRUMP:aynen
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KNKN:kanında asalet var.
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USTA:Bİ SELAM VERDİK DÜNYA SALLANDI ARKADAŞ
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OBJEKTİF:hepimiz askeriz
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AVŞAR:Allah Allah herkes golden sonra saçma sapan sevinme hareketi yapıyor birşey yok , golden sonra asker selamı veren topcuya ceza vermemek bir lütuf oluyor. Bat kadar iki yüzlü topluluk yok. nasıl işine geliyorsa öyle.
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