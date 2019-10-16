Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olanlara en güzel cevabı milli sporcularımız verdi. Cimnastikten boksa futboldan tenise birçok branşta başarı elde eden sporcularımız, başarılarını asker selamıyla süsledi. Sporcuların selamlarına cevapsız kalmayan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Millilerimizin selamını alan komandolar paylaşımda "Selamınızı aldık. Sizlere ve tüm milletimize selam olsun" dedi.

KOMANDOLAR: SİZLERE VE TÜM MİLLETİMİZE SELAM OLSUN

Komandolar mesajında şu ifadeleri kullandı: Şampiyon olan milli sporcularımız ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun.

MİLLİLERİMİZDEN ASKER SELAMI

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından asker selamı vererek ülkemizi gururlandırdı.

CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞARI

Cimnastikte ise tarihi bir başarıya imza attık. Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Çolak, verdiği selamla askerlerimize destek oldu.

BUSENAZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAM VERDİ

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenen Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Mücadele sonrası gözyaşlarını tutamayan milli sporcumuz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e selam gönderdi.

Diğer taraftan Antalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası'na katılan sporcularımız da asker selamı vermeyi ihmal etmedi.