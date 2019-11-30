Haberler » Güncel » Asker uğurlama dönüşü kaza: 5 yaralı - Haber

Asker uğurlama dönüşü kaza: 5 yaralı

BURDUR'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

30.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:35Asker uğurlama dönüşü kaza: 5 yaralı

BURDUR'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Isparta- dağ yolunun Baraj mevkisinde meydana geldi. Isparta'daki bir asker uğurlamasından dönenlerin bulunduğu, Osman Yurtseven yönetimindeki15 NB 040 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Osman Yurtseven ile kız kardeşi, eniştesi ve 2 yeğeni yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla aşağı inen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yukarı çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Isparta'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:55 Başkan Çebi'den divana sakinlik uyarısı
12:55 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 89'uncu günde devam ediyor
12:55 Dijital nesnelerle uzun süre temas, obez yapıyor
12:55 Türk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladı
12:55 İstanbul'daki İranlı cinayeti:  11 kişi adliyeye sevk edildi
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
10:31 Gümüşhane'de vatandaşı korkutan görüntü! S-400 zannettiler
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
30.11.2019 12:56:23