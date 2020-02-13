Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı (2)

SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Askere giden arkadaşları için düzenlenen eğlenceye katıldıktan sonra dönüş yolundaki konvoyda meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Özmert, kaza anını anlattı. Asker konvoyuna son anda katıldıklarını belirten Nurullah Özmert, "Asker konvoyuna katılmak son dakika çıktı. Araba kapıdaydı. Konvoy bizden önce çıktı. Askere giden arkadaş konvoya katılmadığım için tavır yaptı, sonra İlker, Hüseyin Zafer ve ben konvoya çıktık. Defnettiğimiz Hüseyin'in annesi kapıya geldi, bize 'Dikkatli gidin, yavaş gidin' diye konuştu. İlker benim yanıma oturdu Zafer ile Hüseyin arkaya oturdu. Biz konvoya yetiştik konvoyla birlikte yavaş yavaş gidiyorduk. Kaza olmadan önce durup horon oynadık. Sonra İlker benim yanımdan arkaya geçti ve Hüseyin yanıma geldi. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ BANA SÖYLEMEDİLER'

Hastanede sürekli arkadaşlarını sorduğunu ve arkadaşı İlker'in öldüğünü sonradan öğrendiğini söyleyen Özmert, "Hastanede sürekli arkadaşlarımı sorduğumda 'Sen durumu en kötü olansın onların durumu iyi' diye söylüyorlardı. İlker o gece vefat etmiş bana söylemeyi düşünmüyorlarmış. Köyden bir abimiz, ısrar sonucu bana söyledi. İlker'i görmek istedim ama cenazesini götürmüşler. Hastaneden izinli gelip defnettik. Daha onun yokluğuna alışamadan Hüseyin kardeşim gitti" diye konuştu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EV HAPSİNDE

Nurullah Özmert kazaya neden olan sürücünün alkollü ve aşırı süratli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bunların peşini bırakmayacağım. Bende alkol yoktu, bizim arabada hiç kimsede alkol yoktu. Karşı tarafın arabasında videolarda alkol şişeleri gözüküyor. Onlarda gözüküyor aşırı hızlı ve alkollü olmasalardı yavaş çarpsalardı kimseye bir şey olmazdı. Kazaya sebep olan sürücünün ev hapsi aldığını öğrendim."