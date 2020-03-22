Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti - Haberler

Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti

İçişleri Bakanlığının asker uğurlama törenlerini geçici olarak yasaklamasının ardından Bursa'da polis ekipleri, askere giden arkadaşını hava fırlatan kişilere müdahale etti. Ekipler, salgınla mücadelenin önemi vurgu yaptı.

22.03.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:46

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. Asker uğurlamasına polis ekipleri müdahale bulundu.

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri Kovid-19 tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığının açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.

POLİS, GENÇLERE MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bursa’da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Etiketler : Bursa, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti - Haberler İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak - Haberler Asker uğurlaması otogar dışında devam etti - Haberler 22 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 22 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu - Haberler Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu "ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi - Haberler Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin - Haberler
Loading