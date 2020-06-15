Koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonucu İstanbul'da toplu gösteri, karşılama ve uğurlama törenlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonrası vatandaşlar Asker uğurlama yasak mı, uğurlama ve karşılama yapmak yasaklandı mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ASKER UĞURLAMA YASAK MI?

Koronavirüs salgını kontrol altına alındı derken normalleşme süreci ile birlikte vaka sayısında artış yaşandı. En çok vakanın bulunduğu il olan İstanbul için ise alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği, Haziran ayının sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama gibi faaliyetleri kısıtladı.

Öte yandan, İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.