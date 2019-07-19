Haberler» Güncel» Haber

Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti

Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

19.07.2019 19:30
Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erzincan merkez Yeni Mahalle 305 sokakta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Rahatsızlanan 20'si çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
(Ahmet Akbuğa/İHA) Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:02   Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi
21:02   Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı
20:57   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü' açıklaması