Asker uğurlamalarında korona virüs önlemi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı.İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği yazıda vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin korona virüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi. Yapılan uyarı sonrasında Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Terminal hoparlörlerinden de korona virüs salgını nedeniyle bir arada durmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.Terminalde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşların bazılarının salgın riskine karşı maske kullandıkları görülürken birçok vatandaş ise maskesiz olarak uğurlamalara katıldı.(Alparslan Ötüken/İHA)

Kaynak: İHA