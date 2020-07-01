Asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarıları
Karabük'te asker uğurlaması için otogara gelen vatandaşlara, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesi için görevliler tarafından sık sık uyarılarda bulunuldu.
01.07.2020 00:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 01:34
Maske taktıkları görülen vatandaşların terminalde beklemesine müsaade etmeyen polis, sık sık uyarılarda bulundu.
Terminal girişlerinde araçla uzun süre duraklamanın yasak olması gibi önlemlerin de sayesinde kurallarının ihlal edilmesi engellendi.
Kaynak: AA