Asker uğurlamasında sosyal mesafe kuralına uymadılar

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmasına rağmen asker uğurlamasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

30.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:50
İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmasına rağmen asker uğurlamasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına rağmen İzmir'de tedbirlere riayet etmeyenler kameralara yansıdı. İzmirde bazı kişiler, askere giden yakınlarını uğurlarken sosyal mesafe kuralına uymadı.
Yakınlarını uğurlamak için otogara gelen bazı kişiler, askere giden arkadaş ve yakınlarını omuzlarında taşıyarak havaya attı.
Vatani görevleri için yola çıkacak gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde otobüslere bindirildi.
Uğurlama sırasında kalabalıktakilerin çoğu maske kuralına riayet ederken sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Asker uğurlamasında sosyal mesafe kuralına uymadılar

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber
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