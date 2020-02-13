Haberler » Güncel » Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haber

Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 12 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Saraç son yolculuğuna uğurlandı.

13.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:10Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
'da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 12 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Saraç son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz hafta asker uğurlaması sırasında ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir grup gencin içinde bulunduğu otomobil paramparça olmuş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu 23 yaşındaki İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, kazadan 12 gün sonra hayatını kaybeden Hüseyin Doğukan Saraç Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazına Akyazı Protokolü, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Feci kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ev hapsinde olduğu öğrenildi.
(İHA)

Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 19:50:58