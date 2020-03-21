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Asker uğurlamaya yasaklama

Umuma açık yerlere, dernek, düğün, nişan, konferans ve buna benzer toplantıların geçici süre yasaklanmasından sonra asker uğurlama törenlerine geçici süre yasak getirildi.

21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:50
Asker uğurlamaya yasaklama
Umuma açık yerlere, dernek, düğün, nişan, konferans ve buna benzer toplantıların geçici süre yasaklanmasından sonra asker uğurlama törenlerine geçici süre yasak getirildi.

Asker uğurlama törenlerine yasak getirldi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Malumlarınız olduğu üzere Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerler faaliyetleri durdurulması, düğün, konferans, seminer gibi toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı tedbir alınmaktadır. Alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu kapsamda asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini artırdığından geçici olarak yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Alınan tedbirler tüm vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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