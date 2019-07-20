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ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

ÜMRANİYE'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gençler araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı.

20.07.2019 11:29
ÜMRANİYE'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gençler araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı. Trafik oluşmasına neden olan gençlere vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. Alemdağ Caddesi'nde dün akşam asker uğurlaması için eğlence düzenleyen gençler caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler cadde üzerinde araçlarından inerek meşale yaktı. Bu sırada cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, bazı vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da asker uğurlama yoğunluğu vardı. Askerler meşaleler yakılarak uğurlarken uğurlamaya gelen bir kişi motosikletiyle gösteri yaptı. ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTILAR
Kaynak: DHA
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