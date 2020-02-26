Haberler » Güncel » Asker uğurlayan gençler yol kapatıp meşale yaktılar - Haber

Asker uğurlayan gençler yol kapatıp meşale yaktılar

ŞİŞLİ'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy yolu trafiğe kapattı, meşale yaktı.

26.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:18Asker uğurlayan gençler yol kapatıp meşale yaktılar

ŞİŞLİ'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy yolu trafiğe kapattı, meşale yaktı. Hareket halindeki araçlardan sarkan gençler trafiği de tehlikeye düşürdü.

'de bir grup genç arkadaşlarının askere uğurlamak için akşam saatlerinde araçları ile toplandı. Grup, Kurtuluş Caddesi ve ara sokaklarda konvoy oluşturup meşale yaktı. Kurtuluş Caddesi'ne gelen grup yolu araç trafiğine kapatıp yüksek sesle müzik dinleyip korna çaldı, meşale yaktı. Asker uğurlama konvoyunda bazı kişiler canlarını hiçe sayarak seyir halindeki araçlardan sarkarak trafiği de tehlikeye soktu. Cadde ve ara sokaklarda konvoy oluşturan gençler daha sonra dağıldı.



Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
27.02.2020 00:28:13