29.06.2019 10:48
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Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan, tezkeresini aldı. Şarkıcı, arkadaşlarına şarkı söyleyerek veda etti.

'Eteği Belinde', 'Haberin Var mı?' şarkılarıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, bedelli askerlikten faydalandı. Uzun saçları ve sakallarıyla hafızalara kazınan şarkıcının askerdeki imajı ise sosyal medyada alay konusu olmuştu.

ARKADAŞLARINA KENDİ ŞARKISIYLA VEDA ETTİ

Tekirdağ'da askerlik yapan Manuş Baba, önceki gün tezkeresini aldı. Şarkıcı, asker arkadaşlarına Bu Havada Gidilmez şarkısını söyleyip veda etti.

ASKERLİK FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

Manuş Baba'nın sosyal medyaya düşen askerlik fotoğrafına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe." ifadelerini kullandı.

Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi!Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi!

bedelli , Magazin

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