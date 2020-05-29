Askerden izne gelen genç silahlı saldırı sonucu öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

29.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:15
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Furkan Demircan (21), Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Demircan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenildi. Askerden izne gelen genç silahlı saldırı sonucu öldü

Kaynak: AA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

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