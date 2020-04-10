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Askerden polise alkışlı kutlama

Bursa'da askerler polis ekiplerine alkışlı sürpriz hazırladı.

10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:25
Askerden polise alkışlı kutlama
Bursa 'da askerler polis ekiplerine alkışlı sürpriz hazırladı. Orhangazi İlçesi'nde Jandarma Komutanlığına bağlı personel, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Müdürlüğü personeline alkışlarla destek verdi. Araçları ile Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giden Jandarma Komutanlığı personeli, Orhangazi Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner ve polis memurlarını alkışladı, polis bayramlarını kutlayıp çiçek verdi.

Orhangazi Jandarma Komutanı Jand.Bnb.Ali Kanber, Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Polis teşkilatına 175.Yıl sürprizi yaptı. Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Polisi'nin Kuruluşunun 175.Yıldönümü nedeniyle Orhangazi Emniyet Müdürlüğü binası önüne araçları ile birlikte giderek polis memurlarına alkışlı destek verdi.

Emniyet Müdürüne alkış ve çiçek

Polis Bayramı kutlamaları sonrasında Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun'u makamında ağırlayan Orhangazi Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner, konuklarını emniyet müdürlüğü binası önünde uğurladığı esnada jandarma ekiplerinin alkışlı sürprizi ile karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı'nı uzun uzun alkışlayan Jandarma ekipleri adına Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Jandarma Komutanı Jand.Bnb.Ali Kanber, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Emniyet Müdürü Ayşen Atiker Çetiner ve Polis amirleri ve komiserlere çiçek verdi. Emniyet Müdürü Çetiner, yapılan sürpriz karşısında hem duygulandı hem de Jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Program sonunda ise Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bursa, Polis, Güncel
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