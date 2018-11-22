Askerdeyken Lösemi Teşhisi Konulan Genç, Hayatını Kaybetti

Ankara'da vatani görevini yaptığı sırada lösemi teşhisi konulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.
1 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Terhisine 20 gün kala lösemi teşhisi konulan Emrecan Boğoçlu (21), yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI DA CENAZEYE KATILDI
Boğoçlu için memleketi Akçaabat ilçesinin Sarıtaş Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile vatandaşlar katıldı.
MAHALLESİNDEKİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ
Akçaabat İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğoçlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.
İşte cenaze töreninden kareler;
22 Kasım 2018 Perşembe 15:29