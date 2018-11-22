22 Kasım 2018, 15:29
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Askerdeyken Lösemi Teşhisi Konulan Genç, Hayatını Kaybetti

Terhisine 20 gün kala lösemi teşhisi konulan Emrecan Boğoçlu, 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ankara'da vatani görevini yaptığı sırada lösemi teşhisi konulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

1 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Terhisine 20 gün kala lösemi teşhisi konulan Emrecan Boğoçlu (21), yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI DA CENAZEYE KATILDI

Boğoçlu için memleketi Akçaabat ilçesinin Sarıtaş Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile vatandaşlar katıldı.

MAHALLESİNDEKİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Akçaabat İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğoçlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

İşte cenaze töreninden kareler;

22 Kasım 2018 Perşembe 15:29



YORUMLAR (5)
MEÇHUL: ALLAH rahmet eylesin güzel kardeşimizi geride kalanlara sabır diliyorum
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CANPOLAT: Allah rahmet eylesin. Hepimizin son durağı.Allah imanlı ölümler versin.
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YAĞMUR: Allah rahmet eylesin yiğit kardeşimize.Cennet mekanı olsun.Allahım; bütün hasta yatan hastalarımıza da, acil şifalar versin.amin
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ÖYLESİNE: allah rahmet eylesin benim kardeşimde terhisine 1 ay kala kanser teşhisi konmuştu 2 sene sonra vefat etti oda
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AHMET: Yüce yaratıcı günahlarını bağışlasın ve mekanını cennet yapsın inşallah.
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